關貿去年營運有望創三高 今年落實資安推廣年等三大目標

關貿 (6183) 今日發表 2019 年企業營運策略，董事長許建隆表示，去年三大目標包含營收、獲利、EPS 皆有望創下新高，今年將持續秉持「固本增源」目標，持續深化核心競爭優勢，推動產業智慧創新應用，協助台灣企業邁向數位化營運，並以「持續深化核心優勢、推動創新應用、活用組織資源」作為年度策略主軸，以「國品獎精實管理」、「一部門一亮點」以及「資安推廣年」做為年度三大實踐目標。許建隆指出， 關貿近幾年積極突破與轉型，以「固本增源」為營運方向，除了在長期經營的通關網路、流通等基礎業務持續開發新業務外，更透過新科技的創新應用，進一步將觸角延伸擴展至新的業務領域，如資安聯防、保險 UBI 等，提供企業全方位的資訊服務，目前各項業務皆已成為公司獲利引擎，為公司挹注營收。



關貿去年全年營收 15.83 億元，年增 12.76%，順利創下新高紀錄。許建隆提到，除了業務績效成長，關貿在 2018 年獲得了國家品質獎、玉山獎、TCSA 企業永續報告書獎、CSEA 卓越客服大獎、以及國際性的 WITSA 全球資訊科技應用獎等七項企業類獎項；協助財政部賦稅署之「退稅便利 Easy 購–外旅退稅創商機」規劃案亦獲得第 1 屆政府服務獎。



展望 2019 年，關貿表示，仍持續以創新發展為主要經營方針，積極拓展產業新應用及新市場，如供應鏈金融、外籍旅客退稅、跨境貿易服務等；並積極運用新科技如區塊鏈、物聯網、大數據分析等技術，為企業開發更多全新商業應用服務，引領企業再升級。