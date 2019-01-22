三菱地所將導入100台AI自動打掃機器人「Whiz」

鉅亨網編譯陳達誠 2019年1月22號18點30分

日本三菱地所 (8802-JP) 於 (週二)22 日，在該公司位於東京大手町的總公司向外界公開，搭載 AI 機能的自動打掃機器人驗證實驗。這台由軟銀旗下「SoftBank Robotics」所開發的自動打掃機器人，名為「Whiz」。三菱地所自 2019 年 4 月開始，將陸續在該公司所擁有的大樓內配置 100 台同款機器人，藉此節省清潔業務的人力。

「Whiz」採用吸塵清潔方式，可應付各種辦公室的地板材質。在一開始使用時，只需要負責清潔的人員推著它，機器就會自動產生清潔區域的地圖資料，只要讓機器記住，接下來的打掃工作 Whiz 就會依照地圖資料自動進行。當有人或障礙物出現在它的打掃路徑上時，Whiz 為了防止碰撞會自動停止打掃，也會在避開人之後繼續它的清潔工作。

軟銀的類人型機器人 Pepper 與自動打掃機器人 Whiz (圖：翻攝自 SoftBank 官網)

這次的驗證實驗在 1 月 17 – 23 日的 1 個星期內進行，Whiz 會在三菱地所的總公司大樓內，對各種地板材質還有不同形狀的環境，進行清潔性能及效率的確認。Whiz 使用以「BrainOS」為基礎的作業系統，不需專門的工程師到現場協助設定，一般清潔人員就能簡單操作。

三菱地所計畫透過這次的實驗，來研究如何與清潔人員配合，並找出需要改善的問題點所在。三菱地所計畫從 2019 年 4 月開始，在該公司的總公司大樓，還有他們所負責營運的沖繩縣下地島機場的航廈大樓導入 Whiz。