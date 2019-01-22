歐股盤前─市場憂經濟成長趨緩 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.5%

國際貨幣基金組織 (IMF)下修今明兩年全球經濟成長，引發市場對經濟前景的疑慮；今 (22) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.5%。

台北時間週二下午 3 點 31 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.58 %，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.23 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.59%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.51%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.18%，深證成指下跌 1.44 %；南韓 Kospi 指數下跌 0.32%，日經 225 指數下跌 0.47%；台股收漲 5.26 點，至 9894.66 點。

IMF 認為，貿易戰、中國經濟趨緩，以及英國脫歐等風險，導致經濟成長動能減弱，預估 2019、2020 年全球 GDP，分別為 3.5% 及 3.6%，較前次預測下修 0.2 和 0.1 個百分點。

這是 IMF 近 3 個月來第 2 度下修全球經濟成長，3.5% 也是 3 年來最低的數據。

週一中國國家統計局亦公布最新數據，2018 年，中國 GDP 為 6.6%，雖略高於目標值 (6.5%)，且首度突破人民幣 90 兆元，卻創下 28 年來新低。

此外，中國 2018 年第 4 季 GDP 為 6.4%，低於前季的 6.5%，成長趨緩，創 2009 年以來新低。

美國總統川普日前於推特發文，稱與美國之間的貿易緊張局勢，導致中國經濟成長趨緩，「對中國而言，達成貿易協議是極有助益的事情，所以，別再鬧了。」