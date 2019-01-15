券商「投資先生」APP新功能上線

元大證券日前領先業界推出的全新 AI 選股下單 APP「投資先生」，3 個月來下載量已突破 16 萬次，為了持續在競爭激烈的金融科技 (FINTECH) 趨勢中求新求變，元今 (15) 日宣布「投資先生」APP 增設進階篩選和客製化自訂選股條件兩大全新功能，並同步新增便利的工具和資訊，如 K 線操作輔助、個股指標資訊等。

元大證說明，投資人在升級後的「投資先生」所有選股頁面中，可透過進階篩選工具，依據自己重視的指標，縮小選股範圍，篩選出符合需求的股票，甚至可透過自訂選股條件工具，直接擬定選股策略。

另一方面，投資先生也增加眾多便利工具，如 K 線操作輔助工具、權證篩選、個股指標資訊、籌碼分佈、集保庫存、轉投資和股本形成等。

元大證強調，要以史上最簡單的投資 APP 定位，來吸引投資人使用。

事實上，看準 FINTECH 的趨勢，近來各大券商均陸續在 APP 建立新功能，各有特色，日盛證表示，已斥資 6000 多萬元投入發展手機 APP，日前「SMART」APP 推出全新功能「移動鎖利」，協助多數投資人克服買高賣低的狀況。

而統一證 (2855-TW)、永豐金證券則是透過 LINE 平台導入理財機器人服務；國泰證則強打線上開戶 APP 和定期定額買股，來吸引小資投資族。