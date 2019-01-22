〈和泰產險展望〉總保費收入2年翻倍 今年目標增至75億元

和泰汽車集團旗下和泰產險成立才短短兩年，2018 年總保費收入就翻倍至 64.9 億元，在業界排名已經躋身前 10 名，而今年目標要再成長至 75 億元。

和泰汽車集團在 2017 年 3 月取得蘇黎世保險在台子公司蘇黎世產險公司近 100% 股權後，更名為和泰產險；在蘇黎世時代，2016 年的總保費收入只有 32.3 億元，2017 年的成立首年，總保費收入就成長至 49.7 億元，去年進一步成長到 64.9 億元，等於短短兩年業績就已翻倍。

和泰產險總經理詹文全表示，和泰產險在創新商品與服務方面，2018 年已開發了重大傷病保險、手術醫療保險、行動裝置保險及新型態的對造駕駛人傷害責任保險投保不足補償保險等，今天進一步推出該公司首張 UBI 車險商品。

詹文全進一步表示，和泰產險也在理賠服務上持續優化理賠快捷中心的功能，運用最新的科技，在事故現場第一時間內就能夠做到主動關懷服務，積極創造讓客戶感動的服務。

詹文全表示，和泰產險成立已滿 2 年，2018 年充份展現實力，總保費收入較 2 年前翻了二倍，市場排名進入前十大，員工總人數也將超過 1000 人，未來人均產能將逐步提昇至 1000 萬元，預期 2019 年和泰產險將有超越市場水準的表現。