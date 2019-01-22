神準(3558)、立積(4968)、京元電子(2449)、為升(2231)、群電(6412)

神準 (3558)：去年營運面臨挑戰，預期第二季訂單回溫，加上南崁新廠未來自動化提升，力拚 2021 年完工，有望帶動業績成長。股價連 2 日放量衝高，突破半年線及百元關卡，可沿 5 日均線攀升，挑戰年線及 120 元反壓。

立積 (4968)：今年進一步由低功率提升至中功率產品，加上打入博通 802.11ac 平台參考設計，預估可取得 50% 供應比重，效益在第 2 季顯現，營運三大動能，吸引投信法人買超，股價緩步趨堅，若能突破 12 月高點 56.8 元，將挑戰年線。



京元電子 (2449)：通過今年資本支出 60 億元，主要第 3 季開始布局 5G 測試設備，法人預估，整體業績可望增長 17~19%，創下歷年新高紀錄，激勵股價開高走高，挾量躍過月線，反彈挑戰 24~25 元反壓。



為升 (2231)：為強化車用安全市場布局，以換股方式，取得旗下為昇科 43.11% 股權，成為 100% 子公司，換股基準日暫定 5 月 31 日，未來綜效值得期待。股價恢復交易，量增突破區間，但未來要突破年線及 300 元反壓，則量能勢必再放大。



群電 (6412)：產品組合轉佳，受惠 NB 規格內容提升、智慧音箱、電競 NB 題材推動，去年被動元件 MLCC 零組件缺貨漲價疑慮已去除，有望帶動營業利益成長，美系外資目標價上調至 56 元，投信連日買超，一度衝上 47 元創波段新高。

