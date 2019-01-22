KIOSK市場起飛 飛捷、事欣科大單進場 振樺電旗下KIS錢景亮

隨著物聯網 (IoT) 與 O2O(線上到線下)發展趨勢成形，自助服務機台 (KIOSK) 應用日趨廣泛，IPC 業者今年在此一領域頗有斬獲，包括飛捷 (6206) 與事欣科 (4916) 都有大單進場，而振樺電 (8114) 先前併購美國 KIOSK 龍頭 KIS 也可望展現效益。事欣科日前尾牙釋出接獲美國連鎖速食業者 KIOSK 訂單，目前已在墨西哥新開出的產能導入量產；飛捷也有美系快餐連鎖業者的大單入袋，元月起有明顯的貢獻，另外還有台智慧交通標案挹注；至於振樺電旗下的 KIS 去年開發出郵局與金融科技行業訂單，貢獻放大。



據悉，KIOSK 能減少人力配置、降低企業營運成本，因此應用範圍逐年拓展，除智慧零售領域如便利超商、連鎖餐飲已普遍應用之外，範圍更延伸到醫療院所、百貨公司、飯店、鐵公路車站、機場、銀行、美術館、博物館等展覽場域以及受理民眾各式業務的政府機關等，近年都可以看到 KIOSK 的身影，提供民眾點餐、查詢、購票、結帳等多樣功能。



飛捷多年前為國內超商龍頭出貨的 KIOSK，一時成為市場焦點，之後雖結束合作關係，但去年開始，國內外的 KIOSK 專案有增加的趨勢，今年挹注業績明顯放大，也成為今年成長動能來源之一。事實上，該公司在去年的 COMPUTEX 即將 KIOSK 的展示列為重點項目。



而振樺電早在 2016 年就豪砸 1.05 億美元、約 34 億台幣全資吃下美國 KIOSK 龍頭 KIOSK Information Systems(KIS)，佈局 O2O 商機，儘管近兩年發展未如預期，去年前三季耕耘品牌的 KIS 陷入小虧，但整體市場趨勢逐漸起飛，配合美國景氣暢旺，今年重拾成長可期。