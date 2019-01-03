京元電受惠5G與車用 今年業績可望成長2成

晶圓測試廠京元電 (2449-TW) 今 (3) 日表示，今年營運還算穩健，主要的成長動能來自於 5G 與車用，預估今年全年業績可望達到 2 成左右，創下歷史新高，表現相當不錯。

京元電董事長李金恭指出，成長動能之一的 5G 領域，導入需要一定的時間，並沒有辦法立刻完成，不過因為京元電擁有自行製造的預燒爐與其他相關的測試板，因此還是能從 5G 中受惠；李金恭更強調，目前 5G 的新品已經有慢慢進入小型量產的階段，包括英特爾，海思等都是主要客戶之一。

在車用晶片方面，目前貢獻的營收約 1 成以上，主要包含了娛樂性、安全性與控制電源的晶片，今年看來，年成長度可望增加個位數百分比，未來目標則是希望能提高車內晶片的產值，希望 3 年內能從 3% 提高到 10% 以上。

李金恭說明，在合併東林電機的部分，東琳目前在台灣和大陸的記憶卡封裝市場占比約 50%，不過目前還在努力狀態，預期要到第 4 季才能損平。京元電總經理劉安炫指出，如果不包含東琳，京元電今年營收可望年增 1 成以內；若加上東琳，則京元電今年集團合併營收將可達約 2 成。

有鑑於 5G 與車用在今年開始漸有起色，京元電可望在地 2 季時強力甩尾，劉安炫說明，若下半年晶片訂單需求起飛，將會有強勁力道挹注營收。