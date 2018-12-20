英國脫歐衝擊 飛捷力守成長 今年EPS上探5.5元 優於去年

端點銷售電腦 (POS) 大廠飛捷 (6206) 受到英國脫歐導致政局動盪的影響之下，第四季營收未如預期。不過，全年業績仍將優於去年，EPS 上探 5.5 元。飛捷 11 月合併營收 3.51 億元，較上月減少 26.78%，年減 25.4%，表現未如預期，主要是因為占合併營收比重 2 成的英國子公司 BOX，受到英國脫歐衝擊內需市場動能，加上歐美耶誕假期工作天數減少，以及上半年的英國郵局大型專案出貨完畢，動能減少等因素影響。



法人預估，飛捷第四季營收逾 12 億元，跌至谷底，但全年營收估仍略優於去年的 65.7 億元。



不過，今年儘管大環境面臨原料價格高漲的負面因素，導致飛捷毛利率跌破 30% 大關，但因嚴格管控費用，營益率維持穩定，加上匯率環境轉佳，使該公司前三季稅後盈餘達 6.65 億元，同比攀升逾 2 成，EPS 4.65 元，法人估今年 EPS 上探 5.5 元，優於去年的 5.06 元。



該股週四 (20 日) 股價受大盤重挫影響，跌破 70 元大關，終場收 69 元，下跌 1.29% 或 0.9 元。