紐約匯市—可望延後脫歐 英鎊領漲；避險買盤推升日圓

週二 (22 日) 交易，在全球成長和貿易隱憂的背景下，避險日圓上漲，美元匯率持續受壓抑，然而英鎊卻因可望延遲脫歐而領漲其他貨幣。

英鎊兌美元匯率自週一稍晚的 1.2891 美元上升至 1.2967 美元，成為交易時間表現最強的主要貨幣。稍早，經濟數據顯示，英國失業率下降至 4%，優於預期。

Intermarket Strategy 分析師 Ashraf Laidi 表示，「工黨的 Yvette Cooper 和保守黨的 Nick Boles 聯合提出的修正案，旨在 2 月 26 日前無法達成協議的話，強制延長《里斯本條約》第 50 條，這個提案很有可能獲批准。延後更久就提高國會推動二次公投的可能性，這對英鎊是利多。」

在野的工黨領袖 Jeremy Corbyn 一直推動讓國會表決是否應進行二次公投的計畫，但遭首相梅伊公開表態反對。

經過上週初始協議遭壓倒性否決後，梅伊週一提出替代的脫歐協議，已對國會的親歐派做出一些讓步，例如取消了歐洲公民 65 英鎊的註冊費，英國國會預定下週二 (29 日) 對梅伊這個「脫歐 B 計畫」進行表決。

其他方面，由於全球第二大經濟體中國去年的經濟成長創 28 年來最慢速度 6.6%，股市和其他被認為風險較高的資產受到衝擊，陸媒報導，中國領導人習近平要官員警惕經濟趨緩的情形並採取行動。

美國川普總統也回應該項經濟數據，他在推特上發文指稱，中國經濟成長緩降肇因於中美貿易緊張，所以北京當局應該「最後做出真正交易，不要再玩下去。」

與此同時，週二下午外電報導，消息人士透露，美方拒絕了一項貿易預備會議的提議，並要求中國對知識財產權相關的提案讓利。

交易者也關注本週舉行的達沃斯世界經濟論壇。

雖然主要貨幣交易鎖在區間內，但避險貨幣如日圓兌美元走強。美元兌日元最終自週一稍晚的 109.66 日圓下降至 109.23 日圓。

日本央行即將舉行今年首次貨幣政策會議。

ICE 美元指數溫和下降 0.1% 至 96.257。上週是該指數自 12 月中旬以來首週收升。

歐元兌美元匯率持平在 1.1366 美元，歐元交易者也正關注歐洲央行週四將舉行的今年首次會議。