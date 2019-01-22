股市轉強、美元回穩 金價跌至近1個月低點

由於美元強勢以及投資人風險偏好上升，超過美國暫停升息對金價的支持，週一 (21 日) 金價持續下滑，現貨黃金下挫 0.1%，至每盎司 1279.99 美元，觸及近 1 個月的低點，美國黃金期貨收跌 9.70 美元，至每盎司 1282.60 美元。

麥格理大宗商品策略師 Matthew Turner 表示，股票市場已經平靜許多，造成對黃金市場興趣的減弱。

儘管英國脫歐仍然引發擔憂，但相對地，全球市場對中國經濟數據放緩的預期減弱，提振了股市信心。

金價自去年 8 月中之後，上漲幅度已近 10%，主因是股市動盪及美元疲軟，但這兩個原因都在消弱，美元來到近 2 週的高點。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 指出，如果金價繼續跌破 1277 美元，可能還會進一步下滑至 1260 美元。

不過，前一段期間的金價上揚，已推升投資人透過 ETF 持有黃金的總量。蒙特婁銀行全球商品研究分析師 Colin Hamilton 週一發布報告指出，上週五黃金 ETF 持倉增加了 14.4 噸，這是自 12 月 26 日以來最大的增量，將總持有量推至 2253.20 噸，為 2013 年 4 月以來最高。

Hamilton 認為，預計到 2 月份會有進一步的資金流入，因將在 3 月份有許多全球總經事件，將帶來不確定性，而各地央行也在增持黃金儲備，最新 IMF 報告顯示，哈薩克、巴西、印度和俄羅斯，都在 11 月份增加了購買量。