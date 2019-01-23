貴金屬盤後─中美貿易談判取消 黃金溫和收高

鉅亨網編譯郭照青 2019年1月23號5點19分

黃金期貨週二溫和收高。報導指出美國取消與中國官員的會面，緊張隨即升高，提供了黃金市場支撑。中美兩國正試圖解決貿易爭議，該爭議創傷了全球經濟展望。

根據金融時報報導，美國官員取消了本週與二位中國副部長的先期貿易談判。本月稍後，兩國更高層官員將在華盛頓會面。3 月 1 日為中美兩國達成貿易協議的期限。

此一消息於黃金交易尾盤出現，黃金價格小幅上揚。

2 月黃金上漲 80 美分，或近 0.1%，收於每盎司 1283.40 美元。3 月白銀下跌 7.4 美分，或 0.5%，至每盎司 15.325 美元。

美國股市週二下跌，美元亦小幅疲弱，有助支撑黃金的避險需求。

但分析師說，黃金今日大多時間均下跌，銅與原油價格走低，拖累了黃金。

2018 年，由於美國股市下挫，美元疲軟，黃金因而收高。但今年以來，股市大幅反彈，削弱了黃金的避險需求。

美元反彈，債券殖利率上升，亦為黃金帶來壓力。週二，美元指數下跌 0.1% 至 96.245，但本月以來，美元指數則小幅上揚。

分析師說，長期而言，黃金的投資需求依舊強勁，持有現貨支撑的黃金產品持續成長，讓黃金價格支撑良好。

鈀金則連續第二天下跌。3 月鈀金下跌 2.1% 至每盎司 1306.50 美元。

分析師說，鈀金再度有獲利了結賣壓。但儘管近來回檔，仍處於上升趨勢，買盤可能進場。

其他金屬交易方面，4 月白金下跌 1.4% 至每盎司 791.20 美元。3 月銅下跌 2.2% 至每磅 2.66 美元。