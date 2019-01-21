〈環球晶展望〉廠區幾乎滿載生產 看Q1不比去年Q4顯著下滑

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (21) 日表示，雖有客戶盼能重新議價，但經溝通後，客戶對長約內容均相當尊重，並對第 3 季至第 4 季產業景氣不悲觀，環球晶目前全球幾乎所有廠區均維持滿載生產，預期第 1 季營收不會較去年第 4 季顯著下滑。

雖然晶圓代工龍頭廠台積電 (2330-TW) 先前在法說會上透露，將與矽晶圓供應商重新議價。不過，徐秀蘭表示，確實有客戶盼能重新議價，但在過去 2 年的長約中，即便長約與現貨價差相差 3 至 4 成，環球晶也不曾向客戶調整長約價格。目前環球晶 8 吋與 12 吋長約比例約 8 至 9 成，6 吋長約比例則逾 5 成。

徐秀蘭表示，也有客戶因擔憂第 1 季不確定因素多、且存貨水位高，盼環球晶能調整出貨量，但客戶對第 3 季至第 4 季產業景氣並不悲觀，近來均持續與客戶溝通，目前客戶對長約內容均相當尊重。她並認為，目前客戶端存貨並沒有特別高，客戶拉貨動能之所以趨緩，是因市場對後市看法較為觀望。

展望第 1 季，徐秀蘭表示，目前 6 吋需求稍減，但 8 吋與 12 吋上半年產品平均售價仍優於去年第 4 季，雖然價格漲幅並未達到雙位數，但環球晶目前全球幾乎所有廠區均維持滿載生產，預期第 1 季營收不會較去年第 4 季顯著下滑。