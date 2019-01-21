經濟部公布 12月外銷訂單下滑 惟去年全年接單創新高 年增3.9%

經濟部今日公布，12 月外銷訂單 433.8 億美元，較上月減少 43.0 億美元或減 9.0%，經季節調整後減 2.1%，與上年同月比較，外銷訂單減少 50.9 億美元或減 10.5%，按新台幣計算減 8.0%，按季比較，第四季外銷訂單 1,400.5 億美元，較上季增加 67.2 億美元或增 5.0%，較上年同季減少 37.1 億美元或減 2.6%。與上年比較，107 年外銷訂單 5,118.2 億美元，為歷年新高，較上年增加 190.2 億美元或增 3.9%。經濟部表示，由於國際品牌智慧手機需求不如預期，及傳統貨品需求減緩價格下滑，致 107 年 12 月訂單年減 10.5%。累計 107 年外銷訂單 5,118.2 億美元，為歷年新高，年增 3.9%。



按貨品別觀察，資訊通信產品年減 13.0%，主因高階智慧手機漸趨飽和，需求未如預期接單減少，惟網路通訊產品及穿戴裝置訂單增加，抵銷部分減幅；電子產品因智慧手機需求不如預期，虛擬貨幣挖礦潮消退，加上客戶端之庫存調整，致晶圓代工、記憶體、印刷電路板等相關供應鏈需求減少，年減 8.0%；光學器材因大尺寸面板價格續跌，中小尺寸面板需求疲弱，惟背光模組接單成長，抵銷部分減幅，年減 7.5%。



傳統貨品中，基本金屬受美國加徵關稅及歐盟防衛課稅影響，加上國際鋼價走跌，年減 10.2%；機械年減 22.5%，其中受美中貿易摩擦影響，接自中國大陸機械訂單明顯減少；塑橡膠製品及化學品因國際油價續跌，部分產品價格跟跌，加上需求減弱，分別年減 5.1% 及 16.5%。



展望未來，高階智慧手機漸趨飽和，加上換機週期延長，成長力道減弱，連帶影響相關產業供應鏈之接單表現；傳統貨品受國際原材物料價格震盪起伏及需求減弱影響，接單趨緩；美中貿易紛爭懸而未決，市場觀望氣氛濃厚，投資意願降低，影響機械接單，預期第一季外銷訂單續減，惟人工智慧、物聯網、車用電子等新興科技應用持續擴展，可望挹注訂單逐季回溫。



據外銷訂單受查廠商對 108 年 1 月份接單看法，預期接單將較 107 年 12 月份增加之廠商家數占 17.5%，持平者占 52.1%，而減少者占 30.4%，按家數計算之動向指數為 43.5；按接單金額計算之動向指數則為 35.7，預期 108 年 1 月份整體外銷訂單金額將較 107 年 12 月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 23.0、47.3 及 43.2。

