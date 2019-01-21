中國生態環境部：今年超低排放政策瞄準鋼鐵產業

中國生態環境部今 (21) 日表示，今年中國大氣污染防治工作加強治理的重點政策之一，是推動鋼鐵產業的超低排放措施，目前已有多個鋼鐵廠已經達到超低排放的標準。

中國的超低排放政策最早從燃煤電廠啟動，目前，中國達到超低排放限值的煤電機組達 8.1 億千瓦，占煤電總裝機容量的 80%。

至於依造 2018 年中國政府工作報告關於「推動鋼鐵等產業超低排放改造」的要求，唐山、邯鄲、安陽等城市已率先展開鋼鐵廠超低排放改造工程。

圖: 民生證券

圖: 民生證券

上面兩張圖顯示中國鋼鐵生產兩大重鎮唐山，及邯鄲，去年 12 月份在環境保護壓力下，採取緊急限產，大致上達到 2018 年環保目標。圖中也透露出中國近幾年推動的鋼鐵業供給側改革，整體而言促使中國環境污染數值呈現下滑，顯示中國在環境保護方面的決心。

不過，推動更嚴格的環保政策，對於鐵鋼業的供給量是有負面的影響，同時也將加重廠商生產成本。

去年 5 月份，中國環境部曾發布「鋼鐵企業超低排放改造工作方案」，內容也明確新建 (含搬遷) 鋼鐵項目要全部達到超低排放水準。同時，到 2020 年 10 月底前，京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等大氣污染防治重點區域具備改建條件的鋼鐵廠要完成超低排放改建。

到 2022 年底前，珠三角、成渝、遼寧中部、武漢及其周邊、長株潭、烏昌等區域的鋼鐵廠也要改建完成；到 2025 年底前，則是全中國鋼鐵廠要達到超低排放標準。

中國生態環境部未來將持續推動重點區域執行大氣污染物特別排放限值，透過嚴格排放限值，推廣產業防治污染設備升級改造。京津冀及周邊地區已於去年 10 月份全面執行大氣污染物特別排放限值，下一步將逐步擴展至長三角地區、汾渭平原等其他區域。



之後中國生態環境部將推動揮發性有機物 (VOCs) 防治管理。而相關排放標準將陸續公布，去年中國已完成 2.8 萬家相關環保治理工作，今年將繼續推動，主要為了解決臭氧及 PM2.5 問題。

中國生態環境部表示 2019 年是打贏藍天保衛戰攻堅之年，中國將持續推動燃煤機組、鋼鐵產業超低排放改造工程，並逐步擴大到各產業。