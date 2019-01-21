業外貢獻優於主業 中鋁集團獲利年增逾1倍

中國有色金屬龍頭中鋁集團表示，中鋁全年營收超過人民幣 3000 億元，獲利年增逾 100%，若以 2017 年人民幣 20.5 億元獲利金額計算，2018 年獲利在人民幣 41 億元以上。

這個獲利水準不但達到中國國資委要求的各項考核指標，也創下十年來最好成績單。此為中鋁集團連續第四年業績成長。

中鋁集團主要從事礦產資源開發、有色金屬冶煉加工、相關貿易及工程技術服務等，為目前全球第一大氧化鋁供應商、第二大電解鋁供應商，銅業綜合實力位排名中國第一，同時也是中國大型稀土企業集團之一。

中鋁集團業務遍布全球 20 多個國家和地區，集團資產總額人民幣 5300 億元， 2008 年以來均位居全球前 500 大企業。

圖: LME 鋁現貨價格走勢

而去年全球鋁市沒有太大起色，價格在中低檔震盪，不過中鋁集團表示，正處於轉型中的中鋁業績發展未受影響。

但根據中誠信國際信用評等最新的報告顯示，中鋁獲利主要來自於非主業的部份，其中包含政府補助，以及透過處置非流動性資產、出售股票等方式增加收益。

至於，中鋁集團的主業獲利能力還是不足，光是去年前三季中鋁集團營損達人民幣 12.53 億元，反應出鋁市不佳，對其仍是有沈重的影響。

即使市況不好，中鋁仍持續進行產品結構調整，中鋁近兩年開始聚焦高階合金材料，近期也不斷傳出其在全鋁車身、新能源汽車和軌道交通、航空等領域推動輕量化材料的消息。

同時，中鋁在 2018 年成立汽車用鋁合金實驗室，開發減重 400 公斤的全鋁新能源客車車身，成立汽車輕量化科技公司。

中鋁並宣布未來將圍繞鋁、銅、稀有稀土和鉛鋅四大核心產業，工程技術、資本金融、貿易物流、工服業務等相關配套產業，以及環保節能、創新開發、海外發展、智慧製造等四大新興產業。

集團朝向多元化發展，推動資源全球化供應、產業全球化布局、市場全球化開發、實施國際化經營的發展戰略。