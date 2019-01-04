新光金今年策略主軸定調「AI新光，樂齡未來」 長期發展有6大主軸

新光金控 (2888-TW) 今 (4) 日舉行 108 年全國經理會議，董事長吳東進表示，新光金控今年將以「AI 新光、樂齡未來」作為策略主軸，更提出「調整結構，穩定獲利」等六大主軸，做為長期發展策略。

新光金今天的全國經理會議各子公司經理階以上幹部超過 700 名同仁共同與會，吳東進於會中表示，新光金控今年將以「AI 新光、樂齡未來」作為年度策略主軸，更提出了六大主軸，將以「調整結構，穩定獲利」、「資源整合，深化綜效」、「數位優先，行動引航」、「開創利源，拓展市場」、「強化資金運用，注重法遵風控」、「善盡企業責任，落實公司治理」做為長期發展策略。

新光金控副董事長李紀珠也說明今年的趨勢與必須迎接的挑戰，包括總體經濟環境的變化、Fintech 浪潮如何衝擊金融風貌，以及因應法規的制度與變化等。

李紀珠表示，去年是資產運用非常挑戰的一年，股市波動加劇，但新光金仍交出良好的成績單，而元富證券加入後，集團也從雙引擎變成擁有保險、銀行及證券三大獲利引擎，未來將透過「大財管」的概念，完善發揮集團優勢，達成一站式全方位金融服務的目標。

而新光金控去年度的策略主軸為「數位新光、行動引航」，新光金控掌握 Fintech 潮流，一年下來在數位金融、服務領域表現也十分亮眼，像是導入 AI 人工智慧的「24 小時線上智能客服機器人 - 小新」，也推出了「全新數位帳單 e 管家」。

為因應高齡化社會的來臨，新光金控旗下子公司新光人壽延續過去商務住宅成功的開發經驗，規劃全齡化健康樂活長期出租住宅「新光新板傑仕堡」，整合了集團子企業各項廣泛資源。

「新光新板傑仕堡」樂齡智慧宅即將於 7 月推出，規劃用途包括「醫療診所大樓」、「旅館大樓」及「出租住宅」，住宅內也搭配智慧型聲控、手機 APP 房控系統的飯店式管理的智慧屋裝置，更提供健康管理服務，讓租客以優惠享有新光健康管理準金卡的服務，展現完善的醫療、住宿與飯店多元性服務。