新光銀經營數位金融有成 有效用戶數三年倍增

新光金 (2888-TW) 旗下新光銀行近年來全力發展數位金融，積極提供客戶導向的各式數位金融產品及服務，同時搭配生活化的行銷活動以及社群媒體溝通，降低客戶使用數位金融服務的心理門檻，增加客戶使用意願，在 2018 年底數位客戶數突破 75 萬戶，而數位有效用戶數更達成三年倍增的里程碑。

負責領軍數位金融的新光銀行副董事長吳欣儒表示，能有這樣的成績，最感謝的還是客戶認同，因為客戶持續使用以及意見回饋，才能成就數位活躍用戶的增加；另外，觀察這群客戶，發現有 85% 是來自於網路銀行或行動銀行的用戶，而 Line Pay 一卡通帳戶綁定新光銀行帳戶的客群則佔了 10%；而線上開戶、線上申辦信用卡及貸款的使用者佔 5%。

值得一提的是，新光銀行在去年 9 月才成為 Line Pay 一卡通帳戶連結首發銀行，短短幾個月，就帶來 1 成的有效客戶，而且，客群相較既有的數位客群年輕 10 歲，顯示多元數位發展策略，有助於開發新客源及年輕化，也對於展現老店新風貌的助益頗大。

新光銀行除了數位產品及服務的推陳出新，數位行銷活動也扮演維繫客戶關係的重要角色，目前除了推廣 Line Pay 一卡通綁定新光銀行帳戶的「賴定新光 5 夠賺」將延長至今年 2 月底外，尚有兩檔數位行銷活動正在進行，其中，「數位家庭專案」是業界首次針對家庭推廣的數位行銷專案。另外一檔「光陰彈珠所」行銷活動。

展望未來，新光銀行秉持初心以過去三年建立的里程碑為基礎，持續擴大數位客戶數，並且兼顧線上線下的客戶體驗，以策略聯盟方式共同打造優質數位生態圈。