〈半導體產業展望〉SEMI：上半年產業遭遇逆風 下半年可望反彈

對於半導體產業展望，SEMI(國際半導體產業協會) 台灣區總裁曹世綸今 (21) 日認為，今年半導體產業產值與市場仍會有健康的正向成長趨勢；產業分析總監曾瑞榆表示，今年上半年半導體業處於庫存過高情況，產業遭遇逆風，年中才會回歸正常水位，下半年可望展現不錯的反彈力道，在技術創新與新應用帶動下，長期產業發展前景仍正面可期。

曹世綸表示，即便去年受到美中貿易戰等帶來的不確定性因素影響，但今年半導體產業將進入 business cycle 中，相對穩定的階段，預期今年半導體產業產值與市場仍會有健康的正向成長趨勢。

曾瑞榆表示，今年全球半導體市場存在較多不確定性因素，產業遭遇逆風，具指標性的韓國半導體出口率，從去年 12 月開始轉弱，預期將持續至今年第 1 季，而 iPhone 相關訂單需求也在去年第 4 季開始放緩，至於 PC 受到英特爾 CPU 短缺的影響，將延續至今年上半年。

曾瑞榆指出，半導體產業目前處於庫存過高的情況，庫存消化狀況還在進行中，從台積電的預測來看，今年年中庫存才會回到正常水位，在上半年遭遇逆風後，下半年可望展現不錯的反彈力道。

整體而言，曾瑞榆認為，今年半導體產業將面臨三大風險，包括中國經濟成長與消費力道趨緩、美中貿易戰、美國聯準會利率將持續調升等，不過，隨著半導體技術的創新與進步，在 AI、IoT 以及 5G 等技術環節帶動下，長期來看產業發展前景正面可期。