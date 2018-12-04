〈區塊鏈大應用〉打擊稅務詐欺 泰國稅務局進行區塊鏈追踪系統測試

據外媒報導，泰國稅務局局長 Ekniti Nitithanprapas 表示，正在進行區塊鏈試驗，來防止泰國國內的增值稅退稅詐欺行為。

有鑑於虛假增值稅發票的案件數量有所增加。泰國稅務局已經建立了一個特殊的創新實驗室，以測試區塊鏈在解決此類案件方面的潛力。

「區塊鏈預計將有助於驗證增值稅發票，有助於防止逃稅和詐欺，」Nitithanprapas 表示。「舉例來說，當一家公司從第二家公司購買產品時，前者會向後者發出增值稅發票，兩家公司將使用區塊鏈系統來確認並記錄交易。」

由於區塊鏈具有透明度性、安全性和實時資訊等特點，自推出以來，區塊鏈已經受到企業和政府機構的青睞。作為四大審計師之一的普華永道也認為，區塊鏈建構的系統比傳統系統而言，更能有效地檢測稅務申報中的錯誤和欺詐行為。

「區塊鏈使得欺詐和錯誤更容易被發現，因為系統提供了有關網路中交易和項目等清晰透明的資訊。這可能對追蹤增值稅的支付也特別有用，進而減少增值稅欺詐。」普華永道表示。

Nitithanprapas 表示，泰國的區塊鏈系統測試標誌著，全面解決逃稅問題的一步。該負責人透露，他們的反稅務欺詐解決方案也將結合機器學習和人工智慧 (AI)，以學習和研究稅務欺詐行為，來有效地審查納稅並迫使更多人進入正式的稅收制度。

先前，中國的稅務機關也曾在 5 月份啟動了類似的區塊鏈測試，以檢測中國地區的逃稅行為。該稅務機關與互聯網巨頭騰訊合作，在區塊鏈上創建數位發票，可以實時通過參與節點進行驗證。