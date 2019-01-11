〈年菜採購指南〉琳瑯滿目好難選？momo、蝦皮公布最受歡迎年菜

農曆新年腳步接近，採買年貨需求越來越熱絡，但市面上琳瑯滿目的年菜不知道該怎麼買嗎？富邦媒 (8454-TW) momo 購物網、摩天商城公布《年菜預購熱銷榜》，前十名皆由套餐組合奪得，而蝦皮購物自 12 月底年菜預訂活動開跑至今，銷量已較去年同期大增 2 倍，顯示消費者透過網購更方便的採買年菜辦年貨已成趨勢。

momo 購物網指出，目前熱銷前 10 名皆由套餐組合奪得，又以 8-12 道菜色且每道菜價位約落在 150-250 元的組合，最受消費者歡迎。

而摩天商城熱銷前 5 大商品中，小件數套餐為銷售大宗，適合小家庭和在外過年的消費族群，據 momo 兩大通路熱銷榜來看，「輕鬆上桌」、「平價高 cp 值」是網購年菜的熱銷關鍵。

momo 購物網也發現，名店豪華年菜套餐也有嶄露頭角之勢，套餐價位約落在 2000-3500 元間。

momo 購物網今年年菜預購買氣已較去年同期成長約 2 成，預估年貨採買將在下周達到高峰期，站上整理出網購得獎年菜、熱門名店特搜、小資千元宴等年菜專區，為年菜買氣增添柴火。

momo 購物網站上年菜預購熱銷第 1 名目前為快樂大廚海陸 12 件組，其次分別為時尚達人 10 件組、功夫年菜 8 件組、momo 獨家海霸王頂級豪華 5 件組、香港阿一鮑魚金豬報喜 6 件組、愛上功夫年菜豬事富貴 12 件組、快樂大廚食全食美 12 件組、億長御坊經典功夫菜 8 件組、呷七碗豪華年菜 9 件組和海霸王加碼版萬事圓滿 8 件組。

momo 摩天商城則是以紅豆食府、珍苑、娘家等名店最得青睞。

蝦皮購物也表示，目前年菜熱銷商品前 5 名依序為佳佳幸福饗宴套餐組 6 菜台北南門 - 蜜汁富貴雙方、佳佳四川老鴨鍋、老協珍海味街烏參佛跳牆和呷七碗 2019 招牌經典年菜組。

而伴手禮部分，則以盛香珍年節限定蒟蒻禮盒、臻御行雪花餅、《紅豆食府》團圓小禮盒最受消費者喜愛，其中，臻御行雪花餅銷量較平日成長近 3 倍，顯見國人在挑選伴手禮時注重多元口味和精巧包裝。