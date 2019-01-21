任正非：華為陷困境 裁員可能無法避免

上週五 (1 月 18 日) 華為 CEO 任正非在給內部所有員工的信件中表示，全球有部份政府禁止華為生產的 5G 網路設備，這種局面可能會導致華為出現裁員。

他同時表示未來幾年華為形勢嚴峻，沒有原先預估的樂觀，華為必須有勒緊褲帶的心裡準備。同時，如果發現目標不切實際，就要及時修正，華為必須放棄一些績效較差的員工，降低人事成本。

由於歐美各地開始陸續出現禁用華為 5G 建設的聲音，可以想見華為在 5G 方面的進展不可能像 4G 一樣勢如破竹。而任正非提到，如果 5G 業事受阻，以目前華為有 18 萬員工，每年的工資、薪酬、股票分紅超過 300 億美金來看，將會是沈重的負擔。

圖: AFP

同時，任正非提到華為前三十年的營運太順利，從一個年營收不到 10 億美元的小公司快速成長至去年的 1000 億美元。華為處在一個戰略擴張階段，組織呈現惡性擴張，未來將開始審視是否所有地方的投入都是有效率的。

華為強調遵守業務所在國的所有適用法律規範，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和法律制裁行動。目前，華為在全球 170 個國家均有業務，已經簽署 30 個 5G 商用合約，5G 基地台全球出貨量已超過 2.5 萬個。

雖然華為到目前為止沒有發生過一次重大的安全事故，但是，仍有一些國家以網路安全為藉口，抵制華為的產品。同時孟晚舟事件已經很明顯，抵制華為產品已經從商業壁壘升級到政治層面。

不過任正非對於華為的產品還是深具信心，他認為華為很多產品還是歐美國家非買不可的，特別在於華為 5G 與微波技術在全球首屈一指。所以只要他們有需求華為一定會銷售。華為不會計較那些曾經禁買華為產品的國家，華為重點是希望能為顧客提供更有效能的產品。