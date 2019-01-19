貴金屬盤後─中美貿易戰可望解決 股市大漲 黃金收低9.70美元

黃金期貨週五下跌，亦為自 12 月中以來，首度單週下跌。中美貿易戰有望獲得解決，風險性資產上漲，包括股市，黃金則失去避險買盤，價位走低。

分析師說，華盛頓與北京似乎了解貿易戰的後果，現在均有意達成協議。但英國脫歐亂象不可忽略，可能衝擊英國與歐洲經濟。

2 月黃金下跌 9.70 美元，或 0.8%，收於每盎司 1282.60 美元，本週下跌約 0.5%。

3 月白銀下跌 13.7 美分，或 0.9%，至每盎司 15.399 美元，本週下跌 1.6%。

分析師說，黃金未能突破 1300 美元，可能才是回檔主因。黃金有許多利多消息，却始終未能突破 1300 美元。

美國部份政府關門已進入第 28 天，目前為止，黃金市場少有反應，但投資人仍密切注意。

黃金期貨收盤時，美國股市上漲。追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.3% 至 96.33。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

下週一為馬丁路德 金恩紀念日，美國市場休市。

經濟數據方面，密西根大學今日公布，1 月消費者信心指數下降至 90.7，創 2016 年 10 月以來低點。但美國股市今日仍上漲。

其他金屬交易方面，3 月銅上漲 1.5% 至每磅 2.719 美元，本週上漲 2.1%。4 月白金下跌 1.3% 至每盎司 802.10 美元，本週下跌 1.9%。

3 月鈀金收於每盎司 1335.10 美元，下跌約 1%，但本週上漲 4.4%。