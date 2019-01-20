〈觀察〉政策不確定性高 開發商暫停投資 與本地供應鏈兩敗俱傷

由於遲遲未能取得電業籌設許可，以至於目前共有 4 家開發商，得適用今年度的離岸風電躉購費率，而因在等待費率定案前，投資成本仍持續消耗中，開發商沃旭能源不得不鳴響與台廠供應鏈暫停執行已動工合約的第一槍。除離岸風電政策能否順利推行成了未知數，已與開發商簽約的在地供應鏈，也將成為這千億元投資案中，最先受害的一方。

經濟部去年 11 月預告，今年度離岸風電躉購費率降幅高達 12.71%，五大離岸風電開發外商齊聲表示無法接受，恐被迫重新評估產業在地化計畫、甚至及影響風場建造時程。當時便可想見，若政府最終公告的費率仍未能有太大調整，恐將因此影響外商與本土供應鏈簽署的多項國產化項目合約，進而侵蝕本土廠商利潤空間。

其中，丹麥離岸風電開發商沃旭能源在確定無法取得去年度躉購費率後，也因今年度躉購費率不確定性高，沃旭總部尚未決定大彰化離岸風電開發計畫，能否繼續進行，已發函通知正在動工中的廠商停工，以免工程持續燒錢、損失隨之增加，已動工的中鋼、世紀鋼與台汽電旗下星能，均因此受影響，而未動工的合約也將重新議價。

雖然今年再生能源躉購費率審定會將在 1 月 30 日召開，屆時將定案今年費率，但對一旦動工就在燒錢的開發商而言，若最終投資未能確立，等同蒙受這段期間的成本損失。且市場也有消息指出，即便經濟部先前對外喊話費率將會上調，但調幅僅較先前的降幅上調約 5 個百分點，對於必須負擔前端期初成本的開發商而言，可能不盡理想。

在沃旭鳴響與在地供應鏈暫停合約的第一槍後，是否會有其他開發商跟進仍不得而知，但已知的是，在政府再生能源政策不穩定性高的投資環境下，離岸風電千億元的投資案尚未開展，就遭到層層阻礙，原本能受惠商機順勢起飛的台廠供應鏈，頭已經洗了一半，如今卻得面臨開發商投資縮手的情況。

政府大幅調整躉購電價的同時，原本意在扶植在地離岸風電供應鏈的國產化項目政策，因政策轉彎及思考不確實，落得國外開發商與本地供應商兩敗俱傷的局面，也使台廠成為這場千億元投資案實現前，最大的苦主之一。