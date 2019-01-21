【安聯投信】三大債種續吸金 高收債最獲青睞

以美股為首的風險性資產持續走升，但美國政府停擺已創史上最長，且毫無緩解跡象，導致美國公債殖利率並未隨風險偏好增溫而走升，公債整周仍有正報酬，新興債與高收益債則表現較強，回顧過去一周，截至 16 日，包括高收益債、新興市場債、投資級債三大債種全面吸金，其中以高收益債吸金力最強。

安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，風險性資產持續走升，中國承諾大幅減稅以減少經濟放緩現象，加上原油庫存下降激勵油價，使高收益債續漲，整周全球高收益債指數上漲 0.56%，利差收斂 16 點；美高收上漲 0.47%，歐高收上漲 0.78%。

在投資建議上，但漢遠表示，高收益債企業利息保障倍數仍高，槓桿位於可控水準，未來兩年內到期金額也偏低，違約率亦可望維持低檔，因此高收益債在 2019 年仍有創下正報酬的機會，而近期油價回穩對高收益債價格有正面支撐效果。

針對投資級債後市，安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，全球投資級公司債單周上漲 0.23%，其中美國投資級債上漲 0.20%；歐洲投資級債則反彈 0.35%；在利差部分，美國利差縮窄 5 個基本點，歐洲利差則縮窄 6 個基本點。。

胡韡耀進一步指出，近期由於風險性資產震盪推升公債價格、壓低殖利率來到過去一年低檔，投資級債儘管利差擴大，但由於存續期較長，故整體仍受惠殖利率驟降，在信用債當中逆勢上漲；根據美銀美林引述 EPFR 的資料顯示，截至 1 月 16 日當周，投資級債券基金由前周的淨流入 2.6 億美元，增加至淨流入 5.7 億美元，使得年初以來的資金淨流出減少至 35 億美元。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，從全球總體經濟來觀察，美國聖路易斯聯準會總裁布拉德（James Bullard）表示，目前市場的通膨預期顯示聯準會利率政策過於「鷹派」，此消息帶動鴿派預期，造成公債殖利率下滑。然而，聯準會副主席則重申美國經濟相當強勁，此發言再度帶動殖利率上揚。

有外資法人研判，新興市場在 2019 年表現將優於其他市場，其中當地貨幣債看多，但美元信用債在第一季有幾個須留意的因素：一、新興市場信用債利差與美國公司債利差相關性高，而目前美國公司債利差仍有擴大壓力；二、2019 年新券發行可能增加，因 2018 年市場動盪使新券發行量降低；三、中國雖端出多項政策支撐中國市場，但效果可能需一季以上方能顯現。

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