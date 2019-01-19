台股週漲76點翻揚季線 投信點名盤面聚焦AI、5G族群

台股週線上漲 76 點，加權指數收在 9,836 點，成功翻揚季線並創今 (2019) 年以來新高，投信認為，台股經過去年的大幅修正後，隨著美中貿易協商對話趨於穩定，可望迎來新的反彈契機。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，儘管台積電在法說會上拋出財

測下修訊息，但考量過去一段時間市場已大致反映產業利空，指標權值技術長期領先優勢有機會重獲關注，未來如果能帶動半導體族群止穩回升，可望帶動台股重拾上攻行情。

周書玄表示，目前仍看好半導體、網通、PCB、光學等相關類股，其中半導體供應鏈中長期受惠於應用需求擴大，領導廠商在度過景氣逆風後有機會率先評價回升，同時美國為防止中國竊取半導體技術而禁售設備，可能改變產業鏈部分供需狀況，預料將有利台廠發展。

另外，移動通訊、高速運算部分則以 5G 基礎建設、IC 設計、伺服器相關類股為主；至於非電子類股則可留意受惠於東南亞經濟發展的醫材、環保。現階段台股除擁有高殖利率優勢，股價淨值比並已降至 2011 年、2015 年修正時低點，創造相對較佳進場位置。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，半導體龍頭股台積電法說釋出相對不樂觀訊息後，接下來就看台股投資人的信心何時能夠「超越短期」，這將是台股能否突圍的指標。

蕭惠中表示，科技類股上半年將以人工智慧（AI）與 5G 扮演帶動半導體族群成長的主力要角，另外，半導體及光學龍頭股將左右台股的盤勢，整體而言，AI、雲端、車用電子、物聯網及 5G 持續扮演關鍵角色；另外，紡織， 電動自行車、醫療保健等傳產股仍具備較好的能見度。

蕭惠中表示，外資一改去年賣超態勢，今年開始轉賣為買，這對於投資人信心和籌碼面頗有正面支撐作用，短期看來，市場氣氛有轉趨樂觀的跡象，但仍要留意台股上半年盤勢波動。