又一大佬加入「買金行列」地產大亨Zell此生首次買入黃金

除了知名對沖基金經理 John Paulson 和橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人 Ray Dalio 深受黃金吸引外，近期美國知名地產大亨 Sam Zell 注意到黃金供應前景疲軟，並首次達成買入。Sam Zell 認為，黃金供應的萎縮將進一步推升價格走勢。

黃金價格自 2011 年的高峰暴跌後，新礦的開採支出也隨之下降，引發市場對於供應前景的焦慮。由於金價仍較高峰期水平下跌近三分之一，比起投入新礦開採項目，一些大型金礦商更偏好直接收購競爭對手，以拓展產出管道。

Zell 表示，所有錢都被用來收購競爭對手，導致黃金開採交易的後端企業承受巨大壓力，「沒有能投入開採新金礦的資金了」。

然而黃金在去年 3 季度的大跌也不影響黃金愛好者對其的信心。

根據相關資料顯示，Paulsom 去年 3 季仍繼續持有全球最大黃金 ETF SPDR Gold Shares，持倉規模達到 432 萬股；Dalio 擁有的橋水基金去年 3 季繼續持有 SPDR Gold Shares，持倉規模達 390 萬股，同時持有全球第 2 大黃金 ETF iShares Gold Trust，持倉規模達 1130 萬股。

此前高盛已將黃金列入 2019 年十大最佳大宗商品交易之一，並指出，隨著越來越多央行自 2012 年來首次踏入黃金市場，ETF 需求推動加上央行購買可望推動黃金價格走揚，看好黃金前景。

此外，受經濟下行壓力遽及聯準會鴿派立場影響，高盛預估黃金價格在 12 個月內將有 10% 的上漲空間，若符合預期，甚至可能創下 5 年新高。