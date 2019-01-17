瞄準新世代族群  中壽推「揪醫波」組合保單

年輕人的想法年輕人最懂，為提供年輕族群更合適的商品及服務，中國人壽打破部門疆界，跳脫以往保險商品的製作模式，成立「17 Young」團隊，從年輕族群的角度出發，經過田野調查、實際訪談、腦力激盪及無數的會議後，推出「揪醫波」組合型保單，因其「三高」特色─上手度高、自主性高、CP 值 (性價比) 高，推出短短一個月銷售逾 2,500 張保單，締造佳績。

雖然年輕世代的保障意識有提升，不過市面上的保險商品費用讓年輕人較難負擔。為了開發出更能滿足年輕族群保障需求的商品，中壽總經理黃淑芬親自成立跨部門團隊「17 Young」(一起 Young)，由資深主管及員工指導，團隊跳脫以往商品製作模式，前往北中南進行訪談，實際挖掘年輕人的保障需求，進一步運用在商品結構發想、保費接受度、商品名稱投票到廣告文宣品的海選皆突破框架，這種創新模式，拉近業務員工與後勤員工及部門之間的距離，也透過換位思考，讓彼此合作更加緊密。

黃淑芬表示，此次讓第一線業務員與後勤員工攜手合作，由資深員工傳承經驗，年輕員工揮灑創意，客戶能買到最適合的保單，達到多贏的局面，而在員工的經驗及創意交流中，激盪出更多的共好理念，讓不同世代一起成長茁壯，更是世代共好的展現。

中壽表示，「揪醫波」組合式保單「三高」特色─上手度高、自主性高、CP 值高，頗受年輕人喜愛。商品以簡單易懂的內容，讓年輕人選擇更自由，無論是機車族、大眾交通族或是經常加班爆肝族，都能依自己需求選擇想要的保障。商品提供 3 個主約以及 3 個附約，涵蓋壽險、防癌、重大傷病、意外傷害、醫療、失能照護等多元保障，如 30 歲男性若投保額 100 萬元的「揪防癌」，每天保費大約只要 8 元，不到一顆茶葉蛋的價格，就能輕鬆建構基本癌症保障。