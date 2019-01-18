貴金屬盤後─1300美元關卡難攻克 黃金回檔收低1.50美元

黃金期貨週四自近二週高點回檔，1300 美元關卡再度測試失敗。

分析師說，美國聯準會 (Fed) 的鴿派立場，有助支撑黃金。幾位央行官員表示，未來升息應謹慎。該談話壓低了美元，提供了黃金利多。但全球及美國股市上漲，使得黃金仍受到壓力。

2 月黃金下跌 1.50 美元，或 0.1%，收於每盎司 1292.30 美元。

3 月白銀下跌 10.2 美分，或 0.7%，至每盎司 15.536 美元。

黃金收盤時，美國股市溫和上漲，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數報 96.088，少有變動。

政治的不確定性持續支撑黃金，但部份美國政府關門進入第 27 天，投資人擔憂對第一季經濟成長造成衝擊。投資人亦等待英國脫歐的最新發展。

週三，Fed 公布褐皮書經濟報告，顯示許多地區對經濟的樂觀程度減少，削弱 2019 年的升息預期，對黃金屬利多。

但因其他國家央行無意升息，美元仍可望獲得支撑一段時間。一旦英國脫歐獲得實質進展，英國與歐盟經濟轉佳，開始緊縮貨幣政策，美元就將受到壓力，有助支撑黃金。

3 月銅上漲 0.2% 至每磅 2.68 美元。4 月白金上漲 0.5% 至每盎司 812.30 美元。

鈀金再度創新收盤高點，為 10 個交易日來，第九天創新收盤高點。3 月鈀金收於每盎司 1348.20 美元，上漲 2.3%。

分析師說，鈀金市場仍供給不足，增產也極為困難。