台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月18日

台積電短線營運遇逆風，昨（17）日法說會釋出本季營收最高恐季減逾 22% 的訊息，跌破法人眼鏡，且毛利率、營益率「雙率雙降」至近年單季低點。台積電總裁魏哲家坦言，今年營收年增幅僅 1% 至 3%，無法達成台積創辦人張忠謀當初喊出的年增 5% 至 10% 目標。

金管會查獲陸資違規投資大同股票，昨（17）日對大陸企業開罰 402 萬元，停止股東權、並限期半年內出清 18.01% 持股，這是大同第三度被查獲陸資違規投資，且大陸企業都是龍峰企業。此案對市場派啟動「大同條款」後續影響，也備受關注。

拚便民，解民怨，在行政院長蘇貞昌一聲令下，財經部會全面動起來！蘇貞昌昨下令，年關將近，為讓銀行交易更便民，50 萬元以下日常存匯款交易，不用再「嚴查」；金管會奉指示將在年前推出「問答集」，供銀行第一線員工參考，以避免「擾民」。

經濟日報

跌破眼鏡… 台積 Q1 營收估大減 22%

陸資違規買大同股 罰罰罰

蘋果風暴來襲 手機鏈拉警報

工商時報

2018 年風調雨順 部分農業保險零出險

實質買盤仍在 黃金期有撐

利空鈍化 標普期指偏多操作

聯合報

遺產繼承公平嗎？ 7 成 4 財產還是兒子的

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領小錢問太多惹民怨… 洗錢防制 四個簡政便民

蘋果日報

看衰台積電成長 分析師喊改抱三星

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蘋果減少招聘 傳放棄開發電動車

中國時報

建商喊衝 興富發 10 年拚賺千億

南電拒北送 台電直言達不到

臨櫃 50 萬內存匯款 熟客免查

自由時報

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