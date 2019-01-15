日立與台鐵簽下600輛城際電聯車採購合約

日立製作所 (6501-JP) 在週二 (15 日) 對外表示，該集團台灣子公司「台灣日立亞太股份有限公司」在台灣鐵路管理局 (TRA) 的 600 輛城際電聯車採購案，正式決標取得高達約新台幣 443 億元 (約合 1600 億日圓) 的訂單。雙方並於 1 月 15 日正式簽下合約。

台鐵為了提升載客能力，並汰換老舊車輛，規劃了「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 (2015 - 2024 年)」。日立在這次的電聯車採購案中，擊敗了另一家競爭對手瑞士施泰德鐵路公司 (Stadler Rail)，取得了採購預算金額高達新台幣 442.9 億元的 600 輛城際電聯車訂單。日立預計在 2021 年開始陸續交車，未來將行駛在台灣的各個都市區間。

日立自 1960 年代以來，長期提供台灣各式電聯車與變電設備，客戶包含台灣高鐵及台鐵。台鐵在 2007 年 5 月展開營運的首輛傾斜式電聯車太魯閣號「TEMU1000」，就是由日立所生產。

太魯閣傾斜式列車 (圖：翻攝自日立官網)

未來日立所製造的城際電聯車，將採 12 輛為一列編組。營運時的最高車速為 140km/h，設計上的最高速度為 150km/h。由日立位在日本山口縣下松市的笠戶事業所製造生產，在完成後以船運方式載送到台灣。

日立的鐵路事業在 2018 年 3 月期時，銷售額達到 5627 億日圓，當中歐洲市場佔了一半以上。該公司計畫在日本及亞洲地區，以年成長率 10% 以上的速度來擴展鐵路市場。並放眼東南亞及澳洲市場。

日立製作所 (6501-JP) 今 (15) 日在東京股市的表現，收盤時上漲 7.08% 股價 3583 日圓。