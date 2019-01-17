匯損太傷 壽險業擬動用外匯第二準備金 金管會反對

台美利差持續擴大，造成壽險外匯避險準備成本衝高到 3% 以上，去 (2018) 年全年整體壽險業的避險成本突破 2000 億元大關，外匯準備金拉警報，迫使壽險業者希望意動用死利差互抵準備金等做為外匯第二準備金，金管會主委顧立雄今 (17) 日表示，每個準備金都有提存目的及必要性，不可挪用。

身居龍頭的國壽去年 12 月虧損多達 45.48 億元，富邦人壽虧損更高達 55.58 億元，2 家公司就虧掉逾百億元，總計國壽、富邦、新光、台壽保以及中國人壽等 5 大壽險公司單月虧損金額 150 億元。正因避險成本居高不下，讓壽險業者傷透腦筋，傳出壽險業者業者有意向金管會爭取擴大外匯準備金規模，包括動用不動產增值準備金、醫療險停效準備金、併購壽險準備金及死利差互抵準備金等，以避免匯損持續重傷壽險業體質。

對此，顧立雄今天表示，目前沒有接到壽險業者要求見面的訊息，但若要見，也要循壽險公會的管道安排比較適當。

至於壽險業者們希望能借用第二桶外匯準備金，顧立雄表示，這部分可以聽取他們的意見，但每個準備金都有提存目的及必要性，就目前來看，壽險業匯損逾 2000 億，也只有死利差互抵準備金逾 3000 億元較能支應，但死利差互抵準備金是為了未來接軌 IFRS17，負債須以市價列帳時準備之用，這是必要的安全存糧，也要「廣積糧」，因此不可挪用，也已經向壽險公會表達相關意見。

顧立雄進一步指出，其他例如不動產增值準備金等，因金額不大，挪做外匯價格變動準備金的功效也不是很大。

壽險公司有建議增提外匯變動準備金，也就是提高外匯價格變動準備金的每月固定提存比率，顧立雄表示，這部分提高安全存量的作法，金管會原則是贊成，雖然會影響壽險公司損益，但外匯變動準備金在某一計算值之下適度提高，增加安全存量，金管會是可接受的，但固定提存比例是否確定調高，原則上以壽險公會意見為主。

