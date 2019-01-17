財政部擬定三部曲因應迎海外資金回流 預計下週公布解釋令說明課稅標準

針對海外資金匯回的課稅辦法，財政部擬訂三部曲因應，首部曲由各區國稅局開設輔導窗口，第二部曲則以解釋令的方式，訂定統一課稅標準，第三部曲則是設立專法因應。

首部曲則是由各區國稅局設立單一諮詢窗口，針對稅務法規或特定交易個案疑義，諮詢窗口將協助企業釐清稽徵實務疑義，會計師表示，單一窗口可讓企業藉由會計師匿名代為詢問，或者由國稅局輔導企業回台，據透露，目前南區國稅局已成功輔導 2 件台商資金匯回的案例。

第二部曲則是以解釋令的方式，也就是財政部訂出統一標準，發函給國稅局作為遵循標準，舉例來說，假設財政部認定 10 年在海外獲利所得，但已經過了 7 年的核課期間，納稅義務人只要能舉證說明即可。

但會計師說，這在實務上有執行上的困難，例如要如何證明這 10 年來，資金的流向確定是該筆資金無誤，台商很可能嫌麻煩就乾脆不回來了，預期財政部可能為了方便台商舉證，可能給予行政法規上的鬆綁，讓舉證簡單化。

據了解，財政部最快下周就會公布第二部曲的做法，也就是如何認定統一的課稅標準。

至於第三支箭則是設立專法，不過會計師認為，財政訂定的專法機率不高，主要是財政部希望第二部曲就能解決大部分的問題，只要第二部曲可以解決，就毋須訂定專法。

至於外界關切的，開放海外資金回流，恐讓亞太防制洗錢組織（APG）質疑有洗錢疑慮，但資誠聯合會計師事務所稅務部營運長許祺昌表示，實際上防制洗錢金融行動工作組織（FATF）並沒有說不行，由法律設計吸引資金回流方案，只要掌握反洗錢的查核工作跟品質，並完成事前充分溝通就沒有太大的問題。

