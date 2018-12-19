〈財政部立院備詢〉租稅負擔率僅增加0.1%挨批沒企圖心 財長：長期目標為15%

財政部長蘇建榮上任後的施政願景，就是將租稅負擔率從現行的 12.9% 拉高到 13%，但遭立委質疑，租稅負擔率僅增加 0.1%，缺乏企圖心，要求財長能提出更健全的財政願景，對此，蘇建榮則回覆，希望能將租稅負擔率長線目標提高到 14% 到 15%。

蘇建榮今天出席立法院財委會「審查財政部關務署及所屬、國有財產屬及所屬歲出預算暨融資財源調度編列報告」，針對立委質詢租稅負擔率目標時，做了上述回應。

我國目前租稅負擔率目前僅 12.9%，幾乎是全球最低，財長蘇建榮日前接受媒體訪問時曾說，未來將朝扣除額合理化、研議數位經濟稅制，與大數據等三大方向尋找合理稅源以此擴大稅基，目標將台灣的租稅負擔率拉高到 13%。

國民黨立委曾銘宗今日在立法院財委會質詢時說，租稅負擔率從目前的 12.9% 提高到 13%，估算只增加 173 億元，認為「這應該是要求賦稅署或國稅局的目標，稱不上是願景」，直言財政部目標太低，缺乏企圖心。

蘇建榮答詢時解釋，租稅負擔率因涉及稅收及 GDP，今年在 GDP 不變的情況下，估算租稅負擔率約 13.35% 左右，但長期來看，還是希望可將租稅負擔率長拉高到 14% 到 15% 左右。

此外，曾銘宗質詢進一步追問，財政部未來大數據資料來源？想從大數據找出哪些稅源？預定什麼時候實施？

蘇建榮答詢時表示，目前將以部內所屬各機關的資料為主，包括進出口、財產申報等，主要稅源則為營業稅與所得稅，預計農年前會有初步想法，屆時將請財政資訊中心盤點可用的資料，成立專案小組，預計明年年底前實施。