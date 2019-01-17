集保去年營收50億元創歷史新高 今年力推「退休金自主投資實驗平台」

集保結算所經營有成，去 (2018) 年營收突破 50 億元，全年稅後純益 26 億元，每股稅後純益 (EPS)7 元，創集保成立 30 年以來新高，集保結算所董事長林修銘表示，今年工作重點將積極推動基富通籌組「退休金自主投資實驗平台」外。

集保結算所今 (17) 日舉行歲末記者會，董事長林修銘說，集保去年積極打造數位化環境，先後推出「集保 e 存摺 2.0」APP 與「基金資訊觀測站」。

集保表示，「集保 e 存摺 2.0」APP 提供資產整合、帳戶交易明細資訊、客製及時推播訊息及股市數據四大功能，開通戶數已達 50 萬戶；至於「基金資訊觀測站」，則是由投資人透過集保結算所的網站，以視覺化圖形或多樣趨勢線的方式呈現市場統計訊息，方便投資人查詢市場上所有基金完整資訊，推出以來每月約近 4 萬人次的點閱。

林修銘進一步指出，今年工作重點將聚焦大數據應用，了持續以新科技及新的商業模式，透過大數據運用，發揮平台經濟的附加價值，創造槓桿化的外溢效果，也將以投資人為導向，讓大數據更加視覺化整合，提供有價值的數據提供給投資人。

此外，集保結算所今年也將持續協助子公司基富通證券緊鑼密鼓在籌劃「退休金自主投資實驗平台」，鼓勵民眾以長期投資及早進行退休規劃，預約安心養老人生。