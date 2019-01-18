美股盤中─銀行財報不如預期 早場下跌 但中場反彈 漲跌互見

美國股市週四早場下跌，道瓊一度下跌逾 110 點。摩根士丹利銀行公布第四季財報，令人失望，帶來利空。華爾街亦反應中國經濟的不確定性。但接近中午時間，股市反彈，主要指數漲跌互見。

台北時間 00:13

道瓊工業平均指數下跌 18.52 點或 0.08% 至 24188.64。

Nasdaq 指數上漲 12.62 點或 0.18% 至 7047.55。

S&P 500 指數上漲 4.34 點或 0.17% 至 2620.46。

摩根士丹利公布第四季獲利與營收低於華爾街預估。該銀行交易與財富管理業務表現不佳，帶來拖累，其股價下跌 4%。

週三，美國股市上漲。高盛與美國銀行股價大幅上漲，拉抬了大盤指數。

分析師說，全球股市上檔恐有限，S&P 500 在 2630 至 40 點為強勁壓力，可能開始回檔。

自耶誕夜以來的 15 個交易日中，主要指數交易範圍介於 10% 至 15% 之間，終於反彈至 9 月至 10 月跌幅 50% 水準。該水準為強勁壓力區。

對中國經濟的擔憂，亦為週四股市壓力。週三，中國央行挹注約相當於 827.3 億美元資金進入銀行體系，創單日新高。近來數據顯示，中國經濟轉弱，中國央行因而採取挹注行動。

近來數據顯示，中國經濟有轉弱跡象。中美兩國各自對對方數百億美元商品加徵關稅，對經濟造成了衝擊。