晟鈦朝影像處理專業廠商邁進 今年可望高速成長

PCB 廠晟鈦 (3229-TW)2018 年營收 4.58 億元，年減 2.37%，預估全年仍虧損，也是連續 4 年虧損，不過，公司去年引進專業團隊並開發影像壓縮及傳輸處理專利技術，擴充在台灣、中國大陸及東南亞市場等銷售，公司對此業務今年成長性高度看好。

晟鈦今天召開法人說明會，由董事長巫盈助、財務長陳盈達等出席，同時，去年 100% 轉投資成立的光明遠大公司執行長武物華，也出席說明未來新業務的市場規劃。

晟鈦去年營收 4.58 億元，其中 90% 來自原有的 PCB 業務，新成立的光明遠大貢獻 10% ，晟鈦去年的 PCB 業務仍獲利，但新成立的光明遠大公司，開辦初期費用高，前 3 季稅後虧損 1890 萬元，每股虧損 0.38 元，預估 2018 年全年仍虧損，也是連續 4 年虧損。

在新業務加入下，晟鈦第 1 季營收可望成長，法人估將較去年第 4 季 1.05 億元成長 10-15%，同時由於光明遠大公司產品線備齊，並將投入中國大陸、台灣及東南亞等地的市場開發，預估今年光明遠大公司營收，將較去年高倍數成長。

光明遠大公司執行長武物華指出，在獨家壓縮技術及極輕量影像串流傳輸需求帶動下，在安防、視聽、直播、醫療市場極具競爭力，並可為業主節省大筆的訊號傳輸費用；而過去光明遠大的團隊也拿下東南亞國家的賭場、金融機構的影像監控業務。

武物華指出，未來將開發專用 DSP 晶片，加上晟鈦原有的 PCB 生產業務，具有一條龍的整合競爭優勢。