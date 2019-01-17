〈台積電法說〉首季營收估減逾2成 雙率皆降 全年營收仍可小幅成長

鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2019年1月17號17點12分

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(17)日召開法說會，一如外界預期，由於蘋果手機銷售不佳，導致 7 奈米產能利用率下滑，台積電預估，第 1 季營收約達 73-74 億美元，季減 21-22%，毛利率估 43-45%，營益率估 31-33%，雙率皆較第 4 季衰退，不過展望全年，總裁魏哲家強調，今年營收仍可微幅成長，表現優於晶圓代工產業平均值。

財務長何麗梅指出，第 1 季受景氣需求降溫，加上通訊產品進入淡季，且半導體產業庫存水位仍偏高需時間消化，整體營收表現轉弱，營收也顯著下滑，預期整體產業修正期，將延續至今年上半年，庫存水位最快年中才會回到正常、季節性的水位。

以上下半年而言，總裁魏哲家表示，今年上半年預期較去年同期下滑，下半年則將顯著成長，全年營收仍估可小幅成長，而今年成長主力仍來自於 7 奈米製程，包含通訊晶片、高速運算等相關需求。

總裁魏哲家表示，今年全年半導體扣除記憶體，成長率估達 1%，晶圓代工預估較去年持平，台積電全年營收小幅成長，表現略優於晶圓代工平均。

關於 5 奈米製程進度，魏哲家強調，目前持續依照進度進行，明年上半年量產，而主要 7 奈米客戶與產品，都將轉進 5 奈米製程，台積電有信心，5 奈米將是持久製程，可望支撐台積電未來幾年營收成長。

魏哲家強調，未來幾年，AI 與 5G 相關需求趨勢延續，可望推動高速運算等相關需求成長。