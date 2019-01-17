歐股盤前─英國脫歐不確定性未除 指數期貨走跌

英國首相梅伊挺過工黨發動的不信任案表決，但在英國脫歐不確定性未除的情況下，今 (17) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.4%。

台北時間週四下午 3 點 02 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.46%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.36%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.48%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.45%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.42%，深證成指下跌 0.93%；南韓 Kospi 指數上漲 0.04 %，日經 225 指數下跌 0.20 %；台股收漲 25.34 點，至 9789.15 點。

英國下議院日前以 325 票對 306 票，否決對梅伊政府的不信任案，梅伊可續任首相，獲得些許喘息空間。

為解決脫歐僵局，梅伊已展開跨黨派協商，試圖尋求新協議。

不過，工黨黨魁 Jeremy Corbyn 放話，要求梅伊放棄無協議脫歐，否則拒絕與她溝通。

除非英國延遲或停止脫歐進程，否則在國會無法批准脫歐協議的情況下，英國依法必須於 3 月 29 日離開歐盟，若走上無協議脫歐一途，恐使經濟陷入衰退。

美國銀行、高盛財報表現優於預期，帶動美股走揚，觸及 1 個月高點。

週三道瓊工業指數收漲 141.57 點 (0.59%)，至 24207.16 點；標普 500 指數收漲 5.8 點 (0.22%)，至 2616.1 點；那斯達克指數收漲 10.86 點 (0.15%)，至 7034.69 點。

針對華為涉嫌竊取 T-Mobile US 等美國企業商業機密一事，據傳美國聯邦檢察官已展開調查，可能很快就會起訴；該消息一出，再度引發美中緊張局勢加劇的疑慮。

另一方面，美國聯準會 (Fed) 日前公布褐皮書經濟報告，稱經濟前景樂觀，但企業樂觀情緒降溫，主因在於金融市場波動性增加、能源價格下跌，以及貿易和政治不確定性攀高。