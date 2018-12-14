百貨激戰信義區 微風南山確定1/10開幕 強打日系獨家品牌

微風集團今 (14) 日宣布，旗下新據點「微風南山」明 (2019) 年 1 月 10 日盛大開幕，微風強調，微風南山引進日本 atré，也是 atré 海外第 1 家新據點，館內將有數十家日本首度來台的知名品牌，在信義百貨激戰區成功做出差異化。

微風南山樓層規劃為地下 2F 至地上 7F，結合精品、流行服飾、雜貨和異國美饌佳餚，46F、47F 和 48F 高樓層則規劃有天際餐廳與酒吧，以「Creative ・ TAIWAN～世界從這裡開始變得有趣」為概念，結合建築外觀形體設計，匯集高品質與最新流行趨勢商店。

微風說明，「atré」是 atré 株式會社與日本最大鐵道公司 JR 東日本集團共同開發營運的車站內共構型商場，在關東區域有 41 間商場，主打時尚生活型態，也就是說，atré 不僅僅是一百貨商場，還會結合不同地區的特色來規劃空間。

atré 首次海外擴張，一口氣導入 51 間複合品牌時尚店，其中 16 間店鋪是日本或其他國家首次進軍台灣，包括 la vie bonbon 、Blue Bottle Coffee、Dandelion Chocolate、le Boulanger de Monge、9 Palette Parlor、UNITED ARROWS、BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS 、DANCING CRAB 和 JAPAN RAIL CAFÉ 等；另外，有 6 間店鋪是在台已街邊店首次進駐百貨商場，而營業全區域約有一半為飲食相關的店鋪。