宇峻強攻二次元遊戲進軍日本市場 盼今年業績比去年好

宇峻奧汀 (3546) 今天指出，2019 年遊戲重點持續放在二次元遊戲，包括《星之軌跡》5 月在日本上市，而台灣第一季預計 1 月 21 日推出《伊蘇》，整體上半年發行 5 款遊戲，全年業績可望比去年好。宇峻去年第四季為傳統旺季，除受惠每年 12 月資訊月出售的福袋貢獻營收外，去年 11 月 13 日也正式推出《星之軌跡》新手遊，不過因《星之軌跡》及棋盤類遊戲《拉斯維加斯》行銷費用較高，法人估，宇峻去年每股盈餘上看 4.5 元。



宇峻指出，今年遊戲類型重點還是放在二次元遊戲，由於日本遊戲人口多、二次元題材受重視比例高，加上 ARPU 值 (每用戶平均收入) 高，因此，宇峻預計 5 月在日本推出《星之軌跡》，而台灣則於去年 11 月 13 日上市，之前預先登錄人數約 12 萬人。



宇峻今年上半年預計推出 5 款遊戲，其中《伊蘇》將於 1 月 21 日上市，目前在台灣預先登錄達 10 萬人。



宇峻指出，已有兩款遊戲在中國大陸授權出去，目前仍在等待版號通過。