〈台積電法說〉去年EPS 13.54元創新高 平均每日就賺進9.6億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(17)日召開法說會，並公告第 4 季財報，單季稅後純益 999.84 億元，季增 12.3%，年增 0.7%，創單季歷史次高，每股純益 3.86 元；去年全年稅後純益 3511.3 億元，年增 2.3%，每股純益 13.54 元，包含純益與每股純益，皆創歷史新高紀錄。

以台積電去年稅後純益 3511.3 億元計算，台積電去年每日就賺進 9.62 億元，獲利金額遠優於不少中小型上市櫃公司一年獲利表現，堪稱台股模範生。

台積電第 4 季營收為 2897.7 億元，季增 11.3%，年增 4.4%，毛利率 47.7%，季增 0.3 個百分點，年減 2.3 個百分點，達陣法說預估 47-49% 低標區間，營益率 37%，季增 0.4 個百分點，年減 2.2 個百分點，達陣法說區間 36-38% 中間值，稅後純益 999.8 億元，季增 12.3%，年增 0.7%，創歷史次高紀錄，每股純益為 3.86 元，追平新高。

台積電第 4 季美元營收 94 億美元，季增 10.7%，年增 2%，也達陣法說預估，以應用別區分，第 4 季蘋果 iPhone 進入出貨旺季，通訊營收季增 27% 表現最好，也動 7 奈米營收比重拉升，其餘應用則全數下滑，包含電腦、消費性電子與工業用相關，營收分別季減 2%、35% 與 3%。

台積電去年全年營收為 1.03 兆元，年增 5.5%，也創新高，以美元營收計算為 341.96 億元，毛利率 48.3%，年減 2.3 個百分點，營益率 37.2%，年減 2.2 個百分點，稅後純益為 3511.3 億元，年增 2.3%，每股純益為 13.54 元，雙創歷史新高。

台積電第 4 季製程營收比重中， 7 奈米佔整季晶圓銷售比重達 23%，10 奈米達 6%，16/20 奈米比重達 21%，整體而言，先進製程 (包含 28 奈米與更先進製程) 營收，達全季銷售金額 67%。