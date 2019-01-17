玉山金旗下玉山銀去年財管業務成長6% 總座建議政策誘因吸引台商回流

玉山金 (2884) 旗下玉山銀財管業務持續成長，總經理黃男州表示，去年全年成長幅度達 6%，並針對台商回台議題，建議政府盡快制定相關政策，避免台商資金流向他國。玉山銀昨日舉辦金融產學合作計畫記者會，邀請國內 13 所大學商管財經系所，合力培養財富管理人才，黃男州表示，此次首度引進「週間實習」為主軸，提供學生利用課餘時間深入瞭解金融實務及客戶需求。



黃男州指出，玉山銀理財業務有別於同業非採佣金制，以專業掛帥獲得客戶肯定，去年財管業務較前一年成長 6%，今年更計畫擴大理財團隊至 800 人。



針對近來熱議的台商回台議題，黃男州認為，台商回台涉及大筆資金回流，銀行有足夠能力落實反洗錢防制相關規定，不過政府優惠措施仍是台商評估回台的第一要件，包括產業發展和稅務規劃。他強調，資金回流具時間性，若推延政策誘因，台商恐怕會將資金、投資轉移他國。