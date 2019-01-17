AIoT時代來臨 企業資本投資成長看俏

國際研究調查機構 IDC 預估，人工智慧 (AI) 發展來勢洶洶，未來 3 年將帶動企業在 AI 發展上的資本投注，年複合成長率可望達 46%，加上整合物聯網 (IoT) 形成「AIoT」新趨勢，企業在兩者發展投資布局，將成為未來全球市場競爭中的一大關鍵。

IDC 預測，過去三年，全球企業在 AI 技術的資本支出正大量增加。2016 年為 80 億美元，2018 年預期已有 190 億美元，增速不減的情況下，2021 年甚至上看 522 億美元。

第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰表示，近年來 AI 技術在許多產業應用上展現價值，例如提供語音數據資訊讓電腦會說話的 Appen、提供一站式自助數據統計與分析的 Alteryx、以及加快機器思考和運算速度的超級電腦服務商 Cray 等，未來隨著 AI 技術走向普及，提供應用的 AI 公司商機無窮。

除此之外，IDC 也指出，隨著全球物聯網 (IoT) 衍生商機不斷湧現，AI 結合 IoT 形成的「AIoT」新趨勢順應而生，預估今年全球物聯網衍生商機將逼近 1 兆美元。

陳世杰表示，透過物聯網的大數據結合 AI 分析技術，可迸發出更多新型態的商業模式，像是全球興起的無人商店串接電子商務與支付，讓顧客只需藉由刷臉或是手機支付就能完成購物。

第一金又以全球快遞龍頭 UPS 為例，該公司利用 AI 演算法為車隊配置最佳送貨路線，省掉大量運送成本，成功將營收淨利提高 5%。

根據 IDC 調查，雖然全球物聯網市場規模在 2015 年至 2017 年間的年均複合成長率僅 3.8%，但在 AI 的加持下，自 2017 年起，每年都將以 24.2% 高速推進，預估今年商機逼近 1 兆美元，明年上看 1.29 兆美元。