SEMI攜大廠成立品質技術小組 強化台產業競爭優勢

SEMI 國際半導體協會上週成立「品質技術工作小組」，邀請英飛凌、恩智浦、台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、日月光(3711-TW)、欣興(3037-TW)、金像電(2368-TW) 等產業廠商參與，盼透過各家集思廣益，建立符合半導體產業鏈各階段通用的品質管理標準，加強台灣在全球微電子產業生態的競爭優勢。

隨著 5G、人工智慧、高效能運算以及車用電子等關鍵應用對於晶片要求日益嚴格，半導體製程為因應終端市場的需求快速轉變，持續朝微縮、堆疊及異質整合的方向演進，以提供高可靠度的晶片。因此，如何確保品質標準貫穿各生產階段，成為創造價值重要關鍵。

此外，品質管理著重防範勝於後續檢測甚至損傷控制，對晶片供應商而言，從可製造性設計或可測試性設計著手加強品質，可在生產流程的前段就保證品質，降低後續生產時的檢測成本，甚至降低產品銷售後因瑕疵而被客戶退貨的成本，能避免商譽受損。

在上週的工作小組會議中，業界代表一致表示，從設計、製造、封裝、甚至是電路板或基板等層面的品質管理，每一階段都是提升品質的重要關鍵，也是 SEMI 品質技術工作小組短期內最重要目標。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，作為平台，SEMI 除了持續加速品質技術的推進，也期望能透過品質管理，幫助台灣鞏固其在全球半導體產業中的策略地位。

除上述已參與企業，SEMI 品質技術工作小組今年也將陸續招攬不同領域企業，像是統計製程管制 (Statistical Process Control)、針對表面黏著技術 (Surface-mount technology) 的板級可靠度控制等議題，進行更深度的探討。