電競領域商機無限 各大廠看好電競成今年主軸

電競領域商機無限，許多大廠也紛紛搶進電競領域，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW) 與微星 (2377-TW) 等都表示看好今年的電競趨勢，也著手積極布局，顯然電競將是今年各家搶攻的主軸之一。

華碩表示，未來會以旗下電競品牌「ROG 玩家共和國」持續布局新品，也將透過賽事贊助、業界合作等方式，深植電競領域。華碩日前舉辦旺年會，董事長施崇棠表示，手遊與電競方面為來動能一定也「不可小覷」，將是相當重要的潛在市場之一。

宏碁也指出，電競市場是未來的主軸之一，宏碁不僅在國內深耕，在美國、英國及義大利等國家也以品牌實力搶攻，宏碁指出，2018 年在電競桌機、電競筆電和電競螢幕等週邊的營收年增 70%，收益相當可觀。

技嘉表示，隨著電競產業越來越熱門，光是高效能顯卡、處理器並不能滿足玩家所需，因此技嘉也將音效、高速網路等元素考慮進周邊裡，希望帶給玩家更好的遊戲體驗；微星也推出低價電競產品搶攻市場，微星認為，雖然接下來迎來淡季，但微星今年電競 NB 年成長約以 8% 至 10% 為目標。

各家也揮軍搶攻 2019 台北國際電玩展 (TGS)，TGS 將於 1 月 24 日至 1 月 28 日於世貿一館、三館盛大開跑，共計有 24 國 426 家業者、預計逾 2000 個攤位參加，寫下歷史新紀錄。