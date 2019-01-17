伊藤忠攜手中國中信集團 投資中國資料中心

日本大型綜合貿易商伊藤忠 (8001-JP) 與中國中信集團將在 2019 年春天共同成立投資基金，以中國境內的資料中心 (Data Center) 為投資標的。這項投資將從 1000 億日圓起跳，目標為 3000 億日圓規模。由於影音串流服務和通訊軟體的普及，造成資料流量的大幅增加，這個投資基金也是瞄準這塊市場而成立。

資料中心的主要功能，在於處理及保管各家企業的大量數據。由於資料處理量龐大，伺服器消耗大量電能，也因此資料中心需要大規模的電力設備。

(圖：AFP)

在中國十幾億人口當中，通訊軟體「微信」和短影音 APP「抖音」等網路服務擁有龐大用戶群，也讓中國的數據流量暴增。根據 PwC 的預測，流量將從 2015 年的 300 億 GB，在 2020 年成長到 1810 億 GB。

伊藤忠旗下有「ITOCHU Techno-Solutions Corporation」，擁有資料中心營運上所需的技術。中國中信集團則負責用地的取得和資料中心的興建。雙方未來計畫在北京、上海，還有廣州的近郊進行相關設施的建設。

伊藤忠表示，中國對資料中心的需求量增加，中央政府也呼籲各地方政府在資料中心的用地取得，還有電力基礎建設的整備上作好準備。「在過去完全無法想像的內蒙古也有計畫」，伊藤忠相關人士作了以上表示。

在投資基金的世界裡，有在辦公室或興建出租型住宅等具體領域，成立專門導向的基金。近年來也有鎖定物流倉庫和飯店的基金。這回針對資料中心所成立的投資基金，則是前所未見的。

伊藤忠 (8001-JP)17 日在東京股市的表現，日本時間 13:29 時下跌 0.34% 股價 1920 日圓。