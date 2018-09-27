〈臉書擴大在台投資〉是否在台設研發或資料中心 Facebook：將會探索更多機會

Facebook 繼去年在台啟動「Made by Taiwan」品牌推廣計畫後，今 (27) 日宣布將以 3 大主軸九 9 大專案目標，持續在台投入資源，對於是否會在台設研發中心、下一座資料中心是否可能落腳台灣，Facebook 均保守回應表示，「這是複雜的決定，將會探索更多機會。」

「Made by Taiwan」為 Facebook 去年所發起的品牌推廣計畫，協助不論規模大小的台灣品牌邁向全球。 過去一年裡，Facebook 已攜手中華民國對外貿易發展協會培訓許多數位行銷領域人才，今年也將持續投入資源，擴大推廣「Made by Taiwan」計畫。

Facebook 全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋 (Dan Neary) 也親自來台出席今年的 Made by Taiwan 活動，並訂下許多具體的量化目標，預計在 2020 年前，協助連結 1500 家台灣產業領袖與矽谷企業交流，並培育 1.5 萬家台灣中小企業拓展海外業務、及培訓逾 5 萬名數位人才。

不過，除擴大在台投資外，不免令人好奇 Facebook 是否會進一步在台設立研發中心或擴大徵才，對此，Facebook 台灣及香港總經理余怡慧表示，這是一個複雜的決定，將會探索更多機會。至於下一座資料中心是否有可能落腳台灣，余怡慧也以同樣的答案保守回應。