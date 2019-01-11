去年訪日遊客達3119萬人 連續六年刷新紀錄

日本國土交通大臣石井啟一在週五 (11 日) 的記者會上表示，2018 年造訪日本的外國人觀光客人數，超越 2017 年寫下的最高紀錄 (2869 萬人)，達到 3119 萬人。這不僅是訪日外國人觀光客首次突破 3000 萬人大關，在增加的幅度上更高達 8.7%。

2013 年時，日本的外國人觀光客人數首度突破 1000 萬。而自 2013 年開始，該項紀錄也連續 6 年刷新上年度的成績。

從月份上來看，2018 年上半年的外國人觀光客年增 15.6% 共 1589.9 萬人。來自中國、韓國、台灣、香港的遊客佔了約 7 成，泰國、菲律賓、歐美等其他國家的遊客也持續成長。到了下半年時，由於颱風肆虐造成關西機場泡水封閉無法使用，加上北海道發生強震，造成 9 月時的外國人觀光客年減 5.3% 只有近 216 萬人水準，表現大幅衰退。進入 10 月後，人數反彈年增 1.8% 回到 264.6 萬人水準，後續表現也相對平穩。到了 12 月中旬，人數正式突破 3000 萬人大關。

遭水淹的日本關西機場 (圖：AFP)

近年來在廉價航空的風行、觀光旅遊簽證的條件放寬，還有東南亞各國的經濟發展，都被認為是外國人觀光客增加的主因。

日本政府設下目標，在 2020 東京奧運舉辦年要衝到 4000 萬人。2030 年時，更大膽設下 6000 萬人目標。

而 1 月 7 日開徵的 1000 日圓「國際觀光旅客稅」(出國稅)，稅收也將用於增加國外觀光客等相關措施上。日本政府預估每年增加約 500 億日圓的稅收，計畫用在機場的臉部辨識系統以縮短出入境審查時間，還有在觀光景點擴充多國語言解說服務等提振觀光的用途上。