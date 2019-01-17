【馮冠華專欄】慢牛重現？先看27000點吧！

1 月 17 日推介 - 金隅（2009）

1) 上日港股市況總結 ：恆指週三反覆造好，指數在低開 128 點後跌幅曾擴大至 263 點，其後跌幅逐步收窄，最終以接近全日高位收市，倒升 71 點，收報 26902 點。全日成交按日下跌約 2% 至 875 億。滬深港通總成交則上升約 7% 至 81 億，流向連續兩天淨流入，金額倍增至 9.4 億。北向也是淨流入，金額卻接近減半至人民幣 25.2 億。藍籌 29 升 19 跌 1 持平。

板塊方面，內房、內險、醫藥、中資劵商、出口、本地零售、教育及汽車股表現較突出；相反，手機設備股則較弱。本地地產股也有回吐。做空方面，佔大市成交回落至較健康的 13.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 50:50，重貨區方面，熊証已沒有特別的重貨區，現平均分散在 26900-27049 及 27200-27399；牛証則不變，仍在 25800-25849。

簡評 ： 在上證沒有明顯方向下，港股昨天仍能低開高走，且能穩站於 100 天線上，甚有慢牛重臨之勢。南北向資金連續兩天淨流入也是鼓舞，再加上做空比率回落，大市成交也沒有太大的減少，走勢上應有力挑戰 27000 點。

昨天已見落後的內險和澳門博彩股有回勇跡象，個別內房更升勢強勁，2018 年受重創的醫藥、教育及汽車股也紛紛回升，若資金輪換買進板塊持續，落後的如內銀及手機設備股均可留意，特別是後者，手機由 4G 轉至 5G 是時間問題，在這交接期，4G 手機設備訂單下跌也是必然，寒冬後回暖是正常估計，雖然拐點較難預測，但筆者已覺有留意價值。除此兩板塊，物管也是值得注意，內房回升加上城鎮化必帶來商機的。

昨天媒體也有報導國家主席習近平時隔近兩年，再次赴雄安考察調研，消息帶動多隻相關雄安概念 A 股在昨天漲停。金隅（2009）是在香港市場被公認的雄安概念股，但昨天只漲近 2%，看似仍有短多機會。另外，騰訊（700）今天有新遊戲出台（見點 3），這或許也會帶動股價造好。至於追落後的股份，在筆者的觀察名單中，平保（2318）、銀河娛樂（27）、昆倫能源（135）、華能新能源（958）、玖龍紙業（2689）及華虹半導體（1347）均有留意價值。

2）美股上日市況總結 ：受高盛及美銀業績帶動，美股三大指數週三繼續造好，道指上升 142 點或 0.59%，標指及納指則分別上升 0.22% 及 0.15%。美滙指數上升至 96.08，十年期債息上升至 2.727%，紐約期油上升至 52.32 美元。港股 ADR 上升 46 點，相當於恆指 26948 點水平。

3）個股訊息 ：

信報 - 騰訊（700）表示，由華納兄弟互動娛樂通過 HBO 許可下正式授權，並由遊族研發、騰訊獨家代理的正版手遊《權力的遊戲 凜冬將至》今天正式開啟首測。是次首測將展現此前未曝光的眾多的遊戲內容與亮點。經典 IP 的遊戲元素、極致的遊戲畫面、以及一系列創意策略玩法，將向玩家們及原著粉絲們一一呈現。

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